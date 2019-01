Ο Ντ. Τραμπ προειδοποιεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα τους πολίτες των ΗΠΑ να μην ταξιδεύουν στην Βενεζουέλα όπου έχει ξεσπάσει πολιτική κρίση για τον έλεγχο της κυβέρνησης, καθώς οι ΗΠΑ και άλλες χώρες έχουν αναγνωρίσει τον αντίπαλο του προέδρου της Βενεζουέλας, τον Χουάν Γκουαϊδό.

«Ο Μαδούρο πρόθυμος να διαπραγματευθεί με την αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα μετά τις αμερικανικές κυρώσεις και τη διακοπή των πετρελαϊκών εσόδων. Ο Γκουαϊδό γίνεται στόχος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας. Μαζική διαμαρτυρία αναμένεται σήμερα. Οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα μέχρι νεωτέρας», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice.