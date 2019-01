Μ. Βορίδης σε Ευ. Τσακαλώτο για πενταετές: Too little too late…

Του Αλέξανδρου Διαμάντη

Πληρωμένη απάντηση έδωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης στον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, με αφορμή τους πανηγυρισμούς του τελευταίου για το πενταετές ομόλογος. «Δυστυχώς έφυγε ο αγαπημένος μου Τσακαλώτος για να του πω, too little, too late», είπε αρχικά και ξεκαθάρισε ότι φυσικά είναι θετικό η χώρα να καταφέρει να δανείζεται αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για κανονικότητα. Κι αυτό διότι σύμφωνα με τον Μάκη Βορίδη κανονικότητα είναι όταν δανείζεσαι συστηματικά από τις αγορές κι όχι μετά από ένα χρόνο.

«Δεύτερον διότι η Πορτογαλία σε αντίστοιχη έξοδο δανείστηκε με 1% και εσείς πανηγυρίζετε για το 3,6% άρα με υπερπολλαπλάσια ποσά αναγκαστήκατε να δανειστείτε περιορισμένα, γιατί με περισσότερα θα είχατε μεγαλύτερο επιτόκιο», παρατήρησε ο Μ. Βορίδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ως ανίκανη αφού δεν κατάφερε να μπει στην ποσοτική χαλάρωση, κάτι που έκαναν «όλοι εκτός εμάς, με δική σας ευθύνη».

«Καταλαβαίνω τους πανηγυρισμούς Τσακαλώτου, στην απελπισία πρέπει να πεις κάτι», είπε κλείνοντας.

