X. Γκουαϊδό: Ο λαός δεν φοβάται πια τον Μαδούρο

Την πεποίθηση ότι οι πολίτες της χώρας δεν φοβούνται πια τον Νικολάς Μαδούρο εξέφρασε ο Χουάν Γκουαϊδό σε συνέντευξη του στο CNN Espanol.

O αρχηγός της αντιπολίτευσης ότι «όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι» όταν πρόκειται για την επίτευξη ειρηνικής μετάβασης της κυβέρνησης στη Βενεζουέλα. Ο Γκουαϊδό δήλωσε ότι παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για ατιμωρησία σε μια χώρα που αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, θα σκεφτόταν το ενδεχόμενο να απονεμηθεί χάρη στο Νικολάς Μαδούρο και τους αξιωματούχους του εάν επιτρέψει την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την επιστροφή εκατομμυρίων πολιτών που έχουν αποχωρήσει. από τη χώρα.

Σημειώνεται ότι ο Γκουαϊδό κήρυξε την έναρξη μιας «εκστρατείας αμνηστίας» στον στρατό, διανέμοντας σχετικά έντυπα στις στρατιωτικές βάσεις, ενώ η εθνοσυνέλευση ενέκρινε νόμο περί γενικής αμνηστίας στους στρατιωτικούς οι οποίοι επιθυμούν να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Μαδούρο.

Στην ερώτηση αν είναι έτοιμος για διάλογο με τη κυβέρνηση, απάντησε ότι «ο μόνος διάλογος είναι αυτός που θα διώξει τον Μαδούρο από την εξουσία». Εξάλλου προ ημερών, ο Γκουαϊδό, είχε απορρίψει την πρόταση του Μαδούρο, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν σε νέα μεγάλη κινητοποίηση την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, έσπευσε να καθησυχάσει τους φόβους για ενδεχόμενο εμφύλιο πόλεμο και υποστήριξε ότι αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία για τη χώρα, προκειμένου «να αφήσει πίσω της το χάος».

Ο Γουαϊδό βάσισε την αισιοδοξία του στο τρίπτυχο της διεθνούς υποστήριξης στο πρόσωπό του, της ενότητας που υπάρχει στους κόλπους της αντιπολίτευσης, καθώς και στη στήριξη που -όπως είπε- υπάρχει από το λαό της χώρας.

Σημειώνεται ότι ήδη ΗΠΑ, Καναδάς και τα περισσότερα κράτη της Λατινικής Αμερικής έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως πρόεδρο, ενώ η Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία ανακοίνωσαν επίσης χθες ότι θα τον αναγνωρίσουν αν ο Μαδούρο δεν προκηρύξει νέες εκλογές.

