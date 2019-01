Σε τουρκικό κλοιό η κυπριακή ΑΟΖ

«Ξεσάλωσε» η Τουρκία ενόψει της αυριανής σημαντικής συνάντησης των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου στην Κύπρο, όπου εκτός των άλλων οι ηγέτες της Γαλλίας και της Ιταλίας, χώρες από τις οποίες προέρχονται οι δυο πετρελαϊκοί κολοσσοί Total και ΕΝΙ που έχουν εμπλακεί στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, αναμένεται να εκφράσουν τη στήριξή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, έναντι των απειλών που δέχεται από την Άγκυρα.

Μετά τις ρητορικές απειλές Τσαβούσογλου ότι εντός του Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει και γεωτρήσεις το τουρκικό γεωτρύπανο Fatih σε περιοχές που παράνομα έχει εκδώσει άδειες ερευνών το ψευδοκράτος η Τουρκία από την περασμένη Παρασκευή έχει εκδώσει NAVTEX για έρευνες του Barbaros εντός της κυπριακής ΑΟΖ και μάλιστα σε απόσταση λίγων μιλίων από το όριο των χωρικών υδάτων, επικαλύπτοντας τέσσερα Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ.

Ήδη από την Κυριακή το Barbaros πλέει με πολύ μικρή ταχύτητα (ένδειξη ότι πραγματοποιεί σεισμογραφικές έρευνες) εντός της κυπριακής ΑΟΖ σε μια ευθεία πρόκληση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας (χάρτης σημείο Α).

Όμως η Τουρκία συνέχισε το χορό των προκλήσεων και έτσι το μεσημέρι ανήγγειλε την διεξαγωγή ασκήσεων για σχεδόν ολόκληρο τον Φεβρουάριο σε θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ δίπλα ακριβώς στην περιοχή που θα κινείται το Barbaros (ΝAVTEX 181/19) (χάρτης σημείο Β).

Ταυτόχρονα, με την NAVTEX 180/19 η Τουρκία αναγγέλλει την διεξαγωγή «διμερών» ασκήσεων από τουρκικές και «νατοϊκές» ναυτικές μονάδες από 1-3 Φεβρουαρίου σε μια εκτεταμένη περιοχή που επικαλύπτει όλη τα Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ στο δυτικό νότιο τμήμα της (χάρτης σημείο Γ).

Επίσης με άλλη NAVTEX 189/19 η Τουρκία αναγγέλλει άσκηση για τις 2 Φεβρουαρίου η οποία θα διεξαχθεί από τουρκικές και «συμμαχική» ναυτική μονάδα στην περιοχή η οποία καλύπτει όλη την θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κύπρου στα όρια της ΑΟΖ της μέχρι και την τουρκική ακτή (χάρτης σημείο Δ).

Η κλιμάκωση αυτή των τουρκικών προκλήσεων εκδηλώνεται και λίγες ημέρες πριν από την προγραμματιζόμενη για τις 5 Φεβρουαρίου επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη για μια κρίσιμη, λόγω της συγκυρίας, συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Εντύπωση προκαλεί και πάλι πάντως το γεγονός ότι η Τουρκία επιχειρεί καις τις δυο παράνομες αυτές ασκήσεις καθώς αφορούν περιοχή της Κυπριακής ΑΟΖ, του FIR Λευκωσίας και την Ζώνη Ευθύνης της Κύπρου για Έρευνα και Διάσωση (SRR), να εμπλέξει και νατοϊκό σκάφος είτε σκάφος συμμαχικής χώρας.

Άλλες δυο φορές η αναφορά σε σκάφος συμμαχικής χώρας αποδείχθηκε τελικά ότι αφορούσε αμερικανικό αντιτορπιλικό ενώ θα πρέπει να ζητηθούν διευκρινίσεις και να δοθούν εξηγήσεις από το ΝΑΤΟ για το εάν πλοίο με «νατοϊκή ομπρέλα» συμμετάσχει σε τέτοια άσκηση.

Ν.Μ.

Οι τουρκικές NAVTEX:

N/W : 0181/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE,

02 FEB 19 FROM 0700Z TO 0900Z,

04 FEB 19 FROM 1100Z TO 1300Z,

06,09 FEB 19 FROM 1300Z TO 1500Z,

11,13 FEB 19 FROM 0900Z TO 1100Z,

16 FEB 19 FROM 1300Z TO 1500Z,

18 FEB 19 FROM 1100Z TO 1300Z,

20 FEB 19 FROM 0700Z TO 1000Z,

23 FEB 19 FROM 0800Z TO 1000Z,

25 FEB 19 FROM 1200Z TO 1400Z AND

27 FEB 19 FROM 0900Z TO 1100Z

IN AREA BOUNDED BY;

34 07.00 N - 033 00.00 E

33 34.00 N - 033 00.00 E

33 34.00 N - 032 30.00 E

34 07.00 N - 032 30.00 E

CAUTION ADVISED.

N/W : 0180/19

MEDITERRANEAN SEA

BILATERAL NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED BY TURKISH AND NATO NAVAL UNITS ON 01 FEB 19 FROM 0300Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

34 20.00 N - 030 49.00 E

34 20.00 N - 032 36.00 E

33 27.00 N - 032 36.00 E

33 27.00 N - 030 49.00 E

CAUTION ADVISED.

N/W : 0179/19

MEDITERRANEAN SEA

BILATERAL NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED BY TURKISH AND ALLIED NAVAL UNITS ON 02 FEB 19 FROM 0800Z TO 1800Z IN AREA BOUNDED BY;

36 52.65 N - 030 33.49 E

36 52.65 N - 032 00.00 E

34 18.50 N - 032 00.00 E

34 18.50 N - 030 33.49 E

CAUTION ADVISED.

TURNHOS N/W : 0147/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 26 JAN-26 MAY 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 16.05 N - 033 32.50 E

33 36.43 N - 033 32.50 E

33 23.87 N - 033 12.22 E

33 22.10 N - 033 05.17 E

34 12.73 N - 033 05.17 E

5 NM BERTH REQUESTED.

