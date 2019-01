«Επί της αρχής συμφωνία» Ταλιμπάν-ΗΠΑ στο Αφγανιστάν

Οι διαπραγματευτές των Ταλιμπάν και Αμερικανοί αξιωματούχοι που συναντώνται στο Κατάρ ήρθαν σε «καταρχήν» συμφωνία που θα σημάνει τη λήξη του 17ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με δηλώσεις του διαπραγματευτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ταλιμπάν στην Ντόχα έγιναν κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της αφγανικής κυβέρνησης, την οποία δεν αναγνωρίζουν οι αντάρτες.

«Έχουμε ένα σχέδιο του πλαισίου το οποίο πρέπει να εξελιχθεί πριν γίνει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος, Ζαλμάι Χαλιτζάντ, σε συνέντευξή του στην New York Times στην Καμπούλ. «Οι Ταλιμπάν έχουν δεσμευτεί, προς ικανοποίησή μας, να πράξουν ό, τι είναι απαραίτητο που θα εμπόδιζε το Αφγανιστάν να γίνει ποτέ πλατφόρμα διεθνών τρομοκρατικών ομάδων ή ατόμων».

1/3 After six days in Doha, I'm headed to #Afghanistan for consultations. Meetings here were more productive than they have been in the past. We made significant progress on vital issues.