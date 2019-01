«Σιωπηρή αποδοχή» του πρωτοκόλλου ένταξης των Σκοπίων ζητά ο ΓΓ του ΝΑΤΟ

Την έγκριση από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών του ΝΑΤΟ του πρωτοκόλλου εισδοχής των Σκοπίων στη συμμαχία ζητά μέχρι σήμερα το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλντεμπεργκ.

Την πληροφορία μετέφερε μέσω ανάρτησής του στο twitter ο δημοσιογράφος του Bloomberg στις Βρυξέλλες, Νίκος Χρυσολωράς.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ», γράφει ο δημοσιογράφος, «ζήτησε από τους πρέσβεις των χωρών μελών της Συμμαχίας να επικυρώσουν το πρωτόκολλο εισδοχής της Βόρειας Μακεδονίας με σιωπηρή διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται στις 5.30 το απόγευμα, ώρα Βρυξελλών».

Πρακτικά αυτό που ζητά ο Γ. Στόλτενμπεργκ είναι να απαντήσουν τα κράτη-μέλη της συμμαχίας αν έχουν ενστάσεις. Σε περίπτωση που κανένα μέλος δεν διατυπώσει ενστάσεις, το πρωτόκολλο αποστέλλεται στα εθνικά κοινοβούλια για έγκριση.

Τη σπουδή που δείχνει ο Γ. Στόλτενμπεργκ για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ σχολίασε και το Politico. Σε δημοσίευμα του το περιοδικό ανέφερε πως ο γ.γ. της Συμμαχίας τόνισε σε δηλώσεις του «θα υπογράψουμε πρωτόκολλο στο ΝΑΤΟ και αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει το προσεχές διάστημα».

NATO Secretary General @jensstoltenberg has asked ambassadors of member states to the alliance to approve North Macedonia's accession protocol annex by silent procedure, which ends at 17:30 local time in Brussels today. More on @TheTerminal