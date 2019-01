Καταδικάζει τη βεβήλωση του εβραϊκού νεκροταφείου ο Μ. Νετανιάχου

Με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός του Ισραήλ καταδίκασε τον βανδαλισμού του μνημείου στο εβραϊκό νεκροταφείο την περασμένη Παρασκευή και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει κατά του αναβιωμένου αντισημιτισμού.

Συγκεκριμένα, στο twitter ανέφερε ο Μ. Νετανιάχου: «Την Παρασκευή, άγνωστα άτομα έσπασαν το μνημείο στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης που έχασαν τη ζωή τους στο Ολοκαύτωμα. Τον καταδικάζω σθεναρά και καλώ τη διεθνή κοινότητα να δράσει κατά του αναβιωμένου αντισημιτισμού, ειδικά στην Ευρώπη».

On Friday, unknown individuals smashed the memorial to the Jews of Thessalonica who perished in the Holocaust. I strongly condemn this and call on the international community to act against revived anti-semitism, especially in Europe.