Ολλανδία: Κτίριο κατέρρευσε από έκρηξη στη Χάγη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Χάγη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η πρόσοψη ενός κτιρίου, μετέδωσαν πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο άτομα έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανά από τα συντρίμμια έως τώρα και διακομίζονται σε νοσοκομεία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παγιδευμένων, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter η Πυροσβεστική.

Το τηλεοπτικό δίκτυο RTL ανέφερε ότι "κατέρρευσαν σπίτια" και το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Omroerp West ωστόσο έκανε λόγο για ένα μόνο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.

Ωστόσο ορισμένα ειδησεογραφικά μέσα μιλάνε για μια έκρηξη αερίου που προκάλεσε την κατάρρευση της πρόσοψης του κτιρίου στη Χάγη της Ολλανδίας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ζημιές έχουν υποστεί, τουλάχιστον στην πρόσοψή τους, και γειτονικά κτήρια.

#BREAKING : Local media are reporting an explosion at a building in The Hague, Netherlands. (Video: @pjokhan61 ) pic.twitter.com/3SHyQB3uk9

A gas explosion caused the frontal part of a building to collapse in the Hague, Netherlands. Reports say that several people are wounded.