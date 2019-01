Ισραήλ: Αναγνωρίζει τον Χ. Γκουαϊδό ως πρόεδρο της Βενεζουέλας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι η χώρα του αναγνωρίζει ως νέο πρόεδρο της Βενεζουέλας τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρόεδρο του κοινοβουλίου Χουάν Γκουαϊδό, σύμφωνα με την The Jerusalem post.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται από το γραφείο του να δηλώνει ότι η χώρα του προστίθεται σε εκείνες που έχουν ήδη αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό, ενώ σχετική ανάρτηση έκανε και στο twitter. Να σημειωθεί ότι στη Βενεζουέλα υπάρχει εβραϊκή κοινότητα, η οποία σήμερα υπολογίζεται ότι αριθμεί 6.000, από 20.000 το 1985.

Israel joins the United States, Canada, most of the countries of Latin America and countries in Europe in recognizing the new leadership in Venezuela.