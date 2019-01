Η Τουρκία «πανηγυρίζει» την είσοδο των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί απεγκλωβισμού των Σκοπίων από το τόξο επιρροής της Τουρκίας, η Άγκυρα πανηγυρίζει για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την επικείμενη ένταξη της «Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ και εν συνεχεια στην Ε.Ε., δείχνοντας με τον τρόπο αυτό ότι οι δεσμοί στα Βαλκάνια παραμένουν ισχυροί.

Ως μέλος του ΝΑΤΟ η ίδια εμφανίζεται να εκφράζει τη χαρά και την ικανοποίησή της μέσω της ανακοίνωσης που εξέδωσε το ΥΠΕΞ όπου εξακολουθεί να κάνει λόγο για «Μακεδονία» όπως άλλωστε και τα Σκόπια που στις επίσημες δηλώσεις της κυβέρνησης και του ίδιου του Ζόραν Ζάεφ εξακολουθούν να μιλούν για «Μακεδονία» και «Μακεδόνες».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι το «ονοματολογικό ζήτημα» υπήρξε εμπόδιο για την ένταξη της πΓΔΜ σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, «χαιρετίζει» την έγκριση της Συμφωνίας των Πρεσπων στο ελληνικό κοινοβούλιο έπειτα από εκείνο της «Μακεδονίας» (όπως αναφέρει χαρακτηριστικά) και προσθέτει ότι πλέον δεν υφίστανται εμπόδια για την ένταξή της στους διεθνείς οργανισμούς.

Η ικανοποίηση και οι πανηγυρισμοί από την πλευρά της Άγκυρας δείχνουν πως ουδόλως ανησυχεί για τις εξελίξεις. Αντιθέτως εκτιμά πως αποκτά έναν επιπλέον σύμμαχο εντός του ΝΑΤΟ. Άλλωστε οι σχέσεις είναι ιδιαιτέρως στενές.

Αρκεί να σημειωθεί ότι αμέσως μετά τη ψήφιση των τροποποιήσεων του συντάγματος των Σκοπίων (που προς το παρόν δεν έχουν ενταχθεί στο συνολικό κείμενο) ο Νικολά Ντιμιτροφ επισκέφθηκε την Τουρκία και είχε επίσημες συναντήσεις με τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβόσογλου.

Μάλιστα από την Άγκυρα είχαν μιλήσει για τις στενές σχέσεις για το… οθωμανικό παρελθόν καθώς και για τη συνεργασία που θα υπάρξει στο μέλλον και στο πλαίσιο της συμμαχίας.

Ουσιαστικά το αφήγημα της κυβέρνησης περί ανάγκης άμεσης υπογραφής της συμφωνίας και ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών για την ένταξη της γείτονας στο ΝΑΤΟ προκειμένου να αποκοπεί και από τη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας πέφτει στο κενό

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Η Τουρκία έχει αναγνωρίσει τη "Δημοκρατία της Μακεδονίας" με αυτό το συνταγματικό της όνομα από την εποχή της ανεξαρτησία της. Η διαμάχη που αναφέρεται ως "ονοματολογικό ζήτημα" υπήρξε εμπόδιο ειδικά για τις διαδικασίες ένταξης της "Μακεδονία" στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ εδώ και 27 χρόνια.

Χαιρετίζουμε την έγκριση της Συμφωνίας Πρεσπών, που δίνει λύση στο ζήτημα αυτό, στο Κοινοβούλιο της Ελλάδας μετά από το Κοινοβούλιο της Μακεδονίας, καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι το εμπόδιο αυτό για την ένταξη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη Μακεδονία έχει πλέον εξαλειφθεί».

Σημειώνεται τέλος ότι σε ανάρτηση που είχε κάνει τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter μετά την τότε συνάντησή του με τον Νίκολα Ντιμιτρόφ, ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε πως «ευχόμαστε να καλωσορίσουμε την "Μακεδονία" στο ΝΑΤΟ ως τον 30ό μας σύμμαχο, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση».

Discussed #Turkey-#Macedonia relations and regional issues w/ FM @Dimitrov_Nikola. We wish to welcome Macedonia in #NATO as our 30th Ally without further delay. @MFA_Macedonia pic.twitter.com/FB1AwckmSh