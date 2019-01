T. Μπόλτον: Συγχαρητήρια στους Αλ. Τσίπρα και Ζ. Ζάεφ για την επικύρωση της Συμφωνίας

Συγχαρητήριο μήνυμα για την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, έστειλε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Μπόλτον, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αντίδραση Αμερικανού αξιωματούχου στην Ουάσινγκτον μετά την υπερψήφιση της συμφωνίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

«Συγχαρητήρια στους ηγέτες της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα και της ‘Μακεδονίας’, Ζόραν Ζάεφ, για την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα που θα προάγει τη σταθερότητα και την ευημερία στα Βαλκάνια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Congratulations to the leaders of Greece @Tsipras_EU and Macedonia @Zoran_Zaev on ratification of the Prespa Agreement. The United States supports this remarkable achievement that will promote stability and prosperity in the Balkans.