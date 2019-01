Συγχαρητήριο μήνυμα της Τ.Μέι για την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Συγχαρητήριο μήνυμα στο ελληνικό Κοινοβούλιο και στην ελληνική κυβέρνηση για την υπερψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών, έστειλε μέσω του Τwitter η Βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι.

«Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή με τη θετική ψήφο στη Συμφωνία των Πρεσπών. Συγχαρητήρια στο Κοινοβούλιο της Ελλάδας και στην ελληνική κυβέρνηση» γράφει η κ.Μέι.

Historic moment for Greece and the wider region with positive vote for Prespes Agreement. Congratulations to Greece’s parliament and government @atsipras.