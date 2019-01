Ν. Ντιμιτρόφ: Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό που καταφέραμε

«Το θάρρος και η ελπίδα νίκησαν τον φόβο» αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο και τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά.

Το μέλλον είναι εκεί, σημειώνει ο κ. Ντιμιτρόφ αμέσως μετά την υπερψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών από το ελληνικό Κοινοβούλιο και επικαλούμενος τον Νίκο Κοτζιά, επισημαίνει πως η Ιστορία πρέπει να είναι δάσκαλος, όχι φυλακή.

Ταυτόχρονα ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος χώρας δηλώνει υπερήφανος γι' αυτά που κατάφεραν και στέλνει το μήνυμα: «Ζήτω η φιλία μας και η φιλία μεταξύ των χωρών μας! Ζήτω ο οραματικός πατριωτισμός!».

Dear Alexis, George and Nikos,

Courage and hope defeated fear. The future is there. As Nikos often says, history should be a teacher, not a prison. I am so proud of what we did. Long live our friendship and the friendship between our nations! Long live visionary patriotism!