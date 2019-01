Συγχαρητήρια από τους Ευρωπαίους για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Tην κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, από τη Βουλή των Ελλήνων χαιρέτισαν ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η Φεντερίκα Μογκερίνι, ο Γιοχάνες Χαν, ο Ντόναλντ Τουσκ και ο Πιερ Μοσκοβισί.

Με κοινή δήλωσή τους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Φεντερίκα Μογκερίνι και ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν, σημειώνουν:

«Χαιρετίζουμε θερμά το επόμενο κρίσιμο βήμα για την επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, που ελήφθη με τη σημερινή ψηφοφορία της Βουλής των Ελλήνων. Από την αρχή, η ΕΕ στήριξε την ιστορική συμφωνία που υπέγραψαν οι πρωθυπουργοί Τσίπρας και Ζάεφ, μετά από διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Χρειάστηκε πολιτικό θάρρος, ηγεσία και ευθύνη για την επίλυση μιας από τις πιο εδραιωμένες διαμάχες στην περιοχή. Και οι δύο χώρες άδραξαν αυτή τη μοναδική ευκαιρία , δίνοντας ένα παράδειγμα συμφιλίωσης για την Ευρώπη στο σύνολό της και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Ενώ προσβλέπουμε στα επόμενα διαδικαστικά βήματα για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, μπορούμε τώρα να πούμε με βεβαιότητα ότι η Αθήνα και τα Σκόπια έχουν γράψει μαζί μια νέα σελίδα για το κοινό μας μέλλον στην ΕΕ».



Συγχαρητήρια μηνύματα έστειλαν μέσω twitter o Πιέρ Μοσκοβισί και ο Ντόναλντ Τουσκ, μετά την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από το ελληνικό κοινοβούλιο.

«Είχαν φαντασία, ανέλαβαν το ρίσκο, δεν δίστασαν να θυσιάσουν τα συμφέροντά τους για το κοινό καλό. Αλέξη, Ζόραν - μπράβο! Πετύχατε το ακατόρθωτο» έγραψε στα ελληνικά ο κ. Τουσκ στο Twitter.

Αντίστοιχα ο Πιέρ Μοσκοβισί σημείωσε: «Χαιρετίζω την ψήφο της συμφωνίας Πρεσπών από το ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα που μόλις ελήφθη για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας, της περιοχής και της Ευρώπης.

Je me réjouis du vote de l’accord #Prespes par le Parlement grec. C’est une étape importante qui vient d’être franchie, pour la stabilité politique et économique de la Grèce, de la région et de l’Europe.