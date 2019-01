Υπέρ της αναγνώρισης Γκουαϊδό και ελεύθερων εκλογών στη Βενεζουέλα η ΝΔ

Με μήνυμά του στο twitter o Κυρ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η ΝΔ στηρίζει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την παρέμβασή του αυτή συντάσσεται με την προσπάθεια του ΕΛΚ να προχωρήσει η Ε.Ε. σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσης στη Βενεζούελα και στην αποφυγή ενός εμφύλιου πολέμου μέσω πιέσεων που ήδη ασκούνται στον Νικολάς Μαδούρο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο Ντόναλντ Τράμπ έχει ήδη αναγνωρίσει τον Γκουαίδο ως μεταβατικό πρόεδρο ενώ ήδη χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν ταχθεί υπερ της θέσης αυτής.

Τον Νικολάς Μαδούρο έχουν στηρίξει μέχρι στιγμής ο Ερντογάν, η Βολιβία και η Κούβα, ενώ το μεσημέρι παρενέβη στο θέμα και ο ΣΥΡΙΖΑ που δια του γραμματέα του Κόμματος Πάνου Σκουρλέτη έκανε λόγο για προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης της Βενεζουέλας τασσόμενος υπέρ του σημερινού προέδρου.

Πάντως η τοποθέτηση της Ν.Δ. ήταν ξεκάθαρη μέσω του tweet που ανάρτησε ο Κυρ. Μητσοτάκης και δείχνει πως τάσσεται με σαφήνεια υπέρ της διεξαγωγής εκλογών με δημοκρατικό τρόπο στη Βενεζουέλα όπου το 2018 έγιναν με τα στελέχη της αντιπολίτευσης στη φυλακή.

«Η ΝΔ συμμετέχει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία του ΕΛΚ στο ΕΚ για να αναγνωρίσει το Χουάν Γκουαίδο ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Υποστηρίζουμε ελεύθερες και δίκαιες δημοκρατικές εκλογές», έγραψε με μήνυμά του στα αγγλικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

.@neademokratia participates in and supports @EPPGroup initiative in the @Europarl_EN to recognize @jguaido as interim President of #Venezuela. We stand for free and fair democratic elections.