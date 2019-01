Κλιμακώνει η Άγκυρα: Στέλνει το Σάββατο το Μπαρμπαρός νότια της Κύπρου

Του Νίκου Μελέτη

Σε μια νέα απροκάλυπτη πρόκληση εναντίον της Κύπρου προχωρά η Τουρκία καθώς το απόγευμα εξέδωσε NAVTEX 0147/19 με την οποία στέλνει για έρευνες το Barbaros νότια της Κύπρου μέχρι και τον Μάιο. Η κίνηση αυτή όμως επηρεάζει άμεσα όμως και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς βαραίνει το κλίμα ενόψει της επίσκεψης του Αλ. Τσίπρα στην Τουρκία, που φαίνεται να έχει προγραμματισθεί για τις 5 Φεβρουαρίου, καθώς βεβαίως θα είναι δύσκολο να φθάσει και να έχει συνομιλίες με την Τουρκική ηγεσία ο Έλληνας πρωθυπουργός την ώρα που θα αμφισβητείται εμπράκτως η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την NAVTEX το BARBAROS HAYREDDİN PAŞA και τα συνοδευτικά M/V TANUX-1 και R/V APOLLO MOON θα πραγματοποιήσουν σεισμικές έρευνες από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 26 Μαΐου 2019 στην περιοχή νοτίως της Κύπρου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ επικαλύπτοντας τρία τουλάχιστον Οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ.

Η περιοχή στην οποία αφορά η παράνομη τουρκική NAVTEX παραπέμπει στις παράνομες παραχωρήσεις αδειών ερευνών από το ψευδοκράτος προς την κρατική τουρκική εταιρία TPAO.

Xάρτης που δείχνει την επικάλυψη των παράνομων Οικοπέδων του ψευδοκράτους επί της Κυπριακής ΑΟΖ

Ο τούρκος Υπουργός εξωτερικών αλλά και άλλοι τούρκοι αξιωματούχοι έχουν απειλήσει ότι το δεύτερο γεωτρύπανο που αποκτά η Τουρκία θα σταλεί για γεωτρήσεις σε περιοχές που έχει «παραχωρήσει» για έρευνες το ψευδοκράτος στην Τουρκική κρατική εταιρία. Ο κ. Τσαβούσογλου μάλιστα πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στα Κατεχόμενα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση που αναζητούνται σημεία σύγκλισης για να διαπιστωθεί από τον ΟΗΕ εάν υπάρχει η δυνατότητα επανέναρξης των συνομιλιών.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0147/19

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 26 JAN-26 MAY 19 IN AREA BOUNDED BY;

34 16.05 N - 033 32.50 E

33 36.43 N - 033 32.50 E

33 23.87 N - 033 12.22 E

33 22.10 N - 033 05.17 E

34 12.73 N - 033 05.17 E

5 NM BERTH REQUESTED.

