Airbus για Brexit: Αν υπάρξει μη-συμφωνία φεύγουμε από τη χώρα

Αυξάνεται η πίεση προς τη Τερέζα Μέι μετά την προειδοποίηση του διευθύνοντος συμβούλου της Airbus, Τομ Έντερς ότι η εταιρεία θα εγκαταλείψει τη χώρα σε περίπτωση μη συμφωνίας στο θέμα του Βrexit.

Ο Έντερς τόνισε ότι αυτή η κατάσταση είναι «εθνική ντροπή», προσθέτοντας ότι «Μην ακούτε την τρέλα των Brexiteers, που ισχυρίζονται ότι, επειδή έχουμε εργοστάσια εδώ, δεν θα κινηθούμε και θα είμαστε πάντα εδώ».

A no-deal #Brexit will lead to @Airbus making “potentially very harmful decisions for [its operations in] the UK”, says Airbus CEO Tom Enders.

