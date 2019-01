Βενεζουέλα: Χιλιάδες στους δρόμους εναντίον του Μαδούρο - 4 νεκροί πριν τις διαδηλώσεις

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ταραχών που ξέσπασαν τη νύχτα στη Βενεζουέλα, με αφορμή τις σημερινές διαδηλώσεις οι οποίες συνεχίζονται με χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται στους δρόμους του Καράκας και άλλων πόλεων για να αντισταθούν στο καθεστώς Μαδούρο.

Το «σύνθημα» για τον νέο κύκλο κινητοποιήσεων έδωσε η Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας, ο μοναδικός θεσμός που τελεί υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης, και προέτρεψε τον λαό να αγωνιστεί ώστε να δοθεί τέλος στην καταστροφική «δικτατορία» του Μαδούρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνοσυνέλευση είχε κηρύξει την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο τη περασμένη άνοιξη ως «παράνομη» και τον ίδιο ως «σφετεριστή», ζητώντας παράλληλα την επανάληψη των εκλογών.

Κεντρικό πρόσωπο των διαδηλώσεων εκτός του Μαδούρο είναι ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χουάν Γκουαίδο ο οποίος με πρωινό του tweet δήλωσε «Σήμερα τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στη χώρα μας».

Προ ημερών ο Γκουαίδο επικαλέστηκε ένα άρθρο του συντάγματος της χώρας που εκχωρεί την εξουσία στον επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης, του νομοθετικού σώματος του κράτους, στην περίπτωση που η προεδρία μείνει κενή. Η κυβέρνηση της χώρας «απάντησε» συλλαμβάνοντας τον και θέτοντας τον υπό κράτηση για κάποιες ώρες.

Η σημερινή μέρα είναι εκτός των άλλων η επέτειος ανατροπής του δικτάτορα Μάρκος Πέρεζ Χιμένεζ το 1958.

Ανεβάζει το θερμόμετρο η Ουάσινγκτον

Με φόντο τα παραπάνω, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς εξέφρασε με μήνυμα του την «αμέριστη στήριξη» των ΗΠΑ στις μαζικές διαδηλώσεις, προτρέποντας τους Βενεζουελανούς να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Είμαστε μαζί σας. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και εκεί θα παραμείνουμε μέχρι να αποκατασταθεί η δημοκρατία και να ανακτήσετε το δικαίωμα στην ελευθερία, που έχουν όλοι οι άνθρωποι από τη στιγμή που γεννιούνται» έγραψε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στο Twitter, ένα μήνυμα που φρόντισε να στείλει και στα ισπανικά.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn