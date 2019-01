Φεβρουάριος στην Cosmote TV: Με νέες σεζόν επιστρέφουν δημοφιλείς σειρές

Με τους νέους κύκλους των δημοφιλών σειρών Cardinal, Bad Blood, την 6η σεζόν του πολυβραβευμένου talk show Last Week Tonight with John Oliver, αλλά και τις νέες σειρές Gunpowder με τον Κιτ Χάρινγκτον, Curfew, The Enemy Within και The Flatey Enigma, έρχεται ο Φεβρουάριος στην Cosmote TV. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι των σειρών Cosmote Cinema 4HD, τα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα on demand στην υπηρεσία Cosmote TV PLUS.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζει ο πολυαναμενόμενος 3ος κύκλος της δραματικής σειράς Cardinal, με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Μπίλυ Κάμπελ (Ghost Town, Dracula). Η σειρά, που βασίζεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα του Καναδού συγγραφέα Τζιλς Μπλαντ, «Forty Words Of Sorrow» είναι τοποθετημένη στην πόλη Algonquin Bay, στον Βόρειο Καναδά, και ακολουθεί τους αστυνομικούς Τζον Κάρντιναλ (Μπίλυ Κάμπελ) και Λιζ Κάρντιναλ (Καρίν Βανάζ) στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων. Στον 3ο κύκλο (πρεμιέρα την Κυριακή 10/12, 21.00), οι δύο αστυνομικοί επιχειρούν να εξιχνιάσουν μια διπλή δολοφονία που σχετίζεται με μία αίρεση για το τέλος του κόσμου.

Με νέο κύκλο επιστρέφουν επίσης το βραβευμένο με 11 βραβεία Emmy σατυρικό talk show με τον Τζον Όλιβερ Last Week Tonight with John Oliver (Παρασκευή 22/1, 00.00), καθώς και η δραματική σειρά Bad Blood όταν πια τη θέση του αρχηγού της Σικελιανής Μαφίας στον Καναδά, Vito Rizzuto έχει αναλάβει το πρωτοπαλίκαρο του (Δευτέρα 11/2, 20.00).

Το Σάββατο 2/2 στις 22.00 κάνει πρεμιέρα στο Cosmote Cinema 4HD το ιστορικό δράμα Gunpowder με πρωταγωνιστές τον υποψήφιο για Emmy, Κιτ Χάρινγκτον (Game of Thrones), και την Λιβ Τάιλερ (Armageddon, The Lord of the Rings, Robot & Frank). Η σειρά, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, ακολουθεί στην Αγγλία του 1605, τον 33χρονο Ρόμπερτ Κάτεσμπι (Κιτ Χάρινγκτον) και μια ομάδα νέων ριζοσπαστών που σχεδιάζουν την ανατίναξη του Κοινοβουλίου και το θάνατο του Βασιλιά.

Σε Α’ προβολή, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στη Μ. Βρετανία (Σάββατο 23/2, στις 22.00), έρχεται η νέα δραματική σειρά Curfew με τους βραβευμένους Μπίλι Ζέιν (Titanic, The Phantom), Σον Μπιν (The Lord of the Rings) και Άνταμ Μπρόντι (The O.C., Mr. & Mrs Smith, Thank you for Smoking).

Στις πρεμιέρες του μήνα περιλαμβάνεται και η δραματική σειρά The Enemy Within για την πρώην πράκτορα της CIA Έρικα Σέφερντ (Τζένιφερ Κάρπεντερ), η οποία, ενώ έχει φυλακιστεί για προδοσία, κάνει συμφωνία με το FBI προκειμένου να εντοπίσει έναν επικίνδυνο εγκληματία. Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 26/2 στις 00.00, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ, ενώ τα επεισόδια θα είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα στην υπηρεσία Cosmote TV PLUS.

Πρεμιέρα κάνει επίσης τον Φεβρουάριο στην Cosmote TV η μίνι σειρά μυστηρίου The Flatey Enigma, για μία καθηγήτρια Σκανδιναβικών Σπουδών, που προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά της, όταν κατηγορείται για φόνο (Τρίτη 5/2, στις 22.00).

