Η ναυτιλιακή P&O καταχωρεί όλα τα βρετανικά της πλοία υπό σημαία Κύπρου ενόψει Brexit

Η βρετανική ναυτιλιακή εταιρία οχηματαγωγών και φορτηγών πλοίων P&O θα θέσει υπό σημαία Κύπρου ολόκληρο τον στόλο της που είναι καταχωρισμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διατηρήσει τις φορολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ένωση, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

