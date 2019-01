Στις 24 Φεβρουαρίου η ζωντανή μετάδοση των Όσκαρ στην Cosmote TV

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την 91η τελετή απονομής των βραβείων Oscar, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου και θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση, αποκλειστικά στην Cosmote TV.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν από τους ηθοποιούς Τρέισι Έλις Ρος και Κουμάιλ Ναντζιάνι από το Samuel Goldwyn Theater της Καλιφόρνια. Η ταινία The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου και το Roma του Αλφόνσο Κουαρόν συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες, σε 10 κατηγορίες.

Το OSCAR Καλύτερης Ταινίας διεκδικούν: Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star Is Born και Vice. Στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας βλέπουμε να διεκδικούν βραβείο οι Σπάικ Λι (BlacKkKlansman), Πάβελ Παβλικόφσκι (Cold War), Γιώργος Λάνθιμος (The Favourite), Αλφόνσο Κουαρόν (Roma) και Άνταμ ΜακΚέι (Vice).

Στις κατηγορίες Α' ανδρικού και Α' γυναικείου ρόλου βρίσκουμε τους Κρίστιαν Μπέιλ (Vice), Μπράντλεϊ Κούπερ (A Star Is Born), Γουίλεμ Νταφόε (At Eternity’s Gate), Ράμι Μάλεκ (Bohemian Rhapsody), Βίγκο Μόρτενσεν (Green Book) και Γιαλίτζα Απαρίτσιο (Roma), Γκλεν Κλόουζ (The Wife), Ολίβια Κόλμαν (The Favourite), Lady Gaga (A Star Is Born) και Μελίσα ΜακΚάρθι (Can You Ever Forgive Me?), αντίστοιχα.

Η μετάδοση της λαμπερής τελετής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου σε ταυτόχρονη ζωντανή μετάδοση από το Cosmote CINEMA 1HD με ελληνικό σχολιασμό απευθείας από το Los Angeles με τους ανταποκριτές της Cosmote TV, Γιώργο Σατσίδη και Χριστίνα Μπίθα, αλλά και από το Cosmote CINEMA OSCARS HD σε πρωτότυπη μετάδοση στην αγγλική γλώσσα.