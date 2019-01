Ο Τραμπ τίμησε τη μνήμη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε σήμερα μια αιφνίδια και πολύ σύντομη επίσκεψη στο μνημείο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ στην Ουάσινγκτον, καθώς η χώρα τιμά τη μνήμη του αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, ο Τραμπ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, στο Νάσιοναλ Μολ, όπου υπάρχει και ένα άγαλμα του Κινγκ, ύψους 9 μέτρων.

Σε μήνυμά του στο Twitter χαρακτήρισε "μεγάλη τιμή" τη δίλεπτη παρουσία του στην τελετή.

Today, it was my great honor to visit the Martin Luther King Jr. Memorial with @VP Mike Pence, in honor of #MLKDay pic.twitter.com/YsDEA3kygd

Η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου είναι εθνική αργία στις ΗΠΑ, καθώς αυτήν την ημέρα τιμώνται η ζωή και τα επιτεύγματα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

"Σήμερα γιορτάζουμε τον Δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ επειδή προασπίστηκε μια αυταπόδεικτη αλήθεια, τόσο ακριβή για τους Αμερικανούς, ότι ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματός μας ή τον τόπο γέννησής μας, όλοι μας δημιουργηθήκαμε ίσοι από τον Θεό", έγραψε σε άλλο μήνυμά του.

Today we celebrate Dr. Martin Luther King, Jr. for standing up for the self-evident truth Americans hold so dear, that no matter what the color of our skin or the place of our birth, we are all created equal by God. #MLKDay https://t.co/pEaVpCB8M4