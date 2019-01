Κριμαία: Δύο πλοία με σημαία Τανζανίας φλέγονται στον πορθμό του Κέρτς - Δέκα νεκροί

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που σημειώθηκε στα δύο πλοία υπό σημαία Τανζανίας στο πορθμό του Κερτς.

Τα πληρώματα διάσωσης που έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος στα στενά του Κέρτς, κοντά στην Κριμαία , έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 10 νεκρούς από την θάλασσα, ενώ γίνεται λόγος για 14 επιζήσαντες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ρωσικού οργανισμού ναυσιπλοΐας Rosmorrechflot.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε έκρηξη στο ένα πλοίο. Στην συνέχεια η φωτιά μεταδόθηκε στο δεύτερο. Αυτή την στιγμή σπεύδει ρυμουλκό διάσωσης» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ρωσικού οργανισμού.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 10 πλοία.

Two ships have caught fire while moving through the Kerch Strait separating Crimea from mainland Russia, after one of the vessels was apparently rocked by an explosion. At least one sailor has died, Russian Maritime Agency said.#ShipFire #Russia #Crimea pic.twitter.com/R5y9Js6b0Y