Ντ. Τραμπ εναντίον Δημοκρατικών για την απόρριψη της πρότασης συμβιβασμού

«Η Νάνσι Πελόζι συμπεριφέρεται με τόσο παράλογο τρόπο κι έχει παρεκκλίνει σε τέτοιο βαθμό προς τα αριστερά που είναι επίσημα πλέον μια ριζοσπαστική Δημοκρατική. Είναι τόσο κοκαλωμένη από τον φόβο που της προκαλούν οι αριστεριστές στο κόμμα της που έχει χάσει κάθε έλεγχο» έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ο οποίος ολοκλήρωσε το μήνυμά του ζητώντας «παρεμπιπτόντως» από τη Νάνσι Πελόζι, που εκλέγεται στο Σαν Φρανσίσκο, να καθαρίσει τους «αηδιαστικούς» δρόμους της πόλης της.

Nancy Pelosi has behaved so irrationally & has gone so far to the left that she has now officially become a Radical Democrat. She is so petrified of the “lefties” in her party that she has lost control...And by the way, clean up the streets in San Francisco, they are disgusting!

Σε μια σειρά από tweets, όπως άλλωστε το συνηθίζει, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι απέρριψαν από καθαρά εκλογικό συμφέρον την πρότασή του, που στόχευε στο να τερματίσει το shutdown, την αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, που ξεκίνησε την 22α Δεκεμβρίου.

«Δεν βλέπουν την εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά, το μόνο που βλέπουν είναι οι προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες δεν θα κερδίσουν» υποστήριξε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Nancy Pelosi and some of the Democrats turned down my offer yesterday before I even got up to speak. They don’t see crime & drugs, they only see 2020 - which they are not going to win. Best economy! They should do the right thing for the Country & allow people to go back to work.