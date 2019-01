Μεγάλη νίκη για τον Σ. Τσιτσιπά απέναντι στον Ρ. Φέντερερ

Τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του ελληνικού τένις πέτυχε σήμερα ο ο Έλληνας πρωταθλητής, Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς κατάφερε να κερδίσει τον ισχυρό αντίπαλό του, Ρότζερ Φέντερερ με 3-1 σετ ενώ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open.

Αν και έχασε το πρώτο σετ, ο πρωταθλητής έκανε αντεπίθεση διαρκείας στη συνέχεια και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πετύχει την πιο μεγάλη νίκη στην καριέρα του.

«Δεν έχω λόγια να περιγράψω τι συμβαίνει… Είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος της γης» δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη του.

«Ο Ρότζερ είναι θρύλος του αθλήματος, τον σέβομαι τόσο πολύ… Τον είχα είδωλο από τα 6 μου χρόνια, ήταν όνειρο που έγινε πραγματικότητα να τον αντιμετωπίσω, και τώρα που τον νίκησα δεν μπορώ να το περιγράψω» σημείωσε ο 20χρονος Έλληνας αθλητής.

