Η Άγκυρα «σκέπασε» με NAVTEX το Φαρμακονήσι

Με NAVTEX για έρευνα και διάσωση σε περιοχή που είχε αναφερθεί ναυάγιο βάρκας με μετανάστες, η Τουρκία αργά το απόγευμα της Παρασκευής έσπευσε να εγκλωβίσει περιοχή ελληνικής ευθύνης και μάλιστα να επικαλύψει και όλο το Φαρμακονήσι.

Η Τουρκία με την NAVTEX 0118/19 δεσμεύει μεγάλη περιοχή μεταξύ Λέρου, Καλύμνου, Λειψών και απέναντι τουρκικής ακτής για επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) μέχρι και το Σάββατο .

Η περιοχή που δέσμευσε η Τουρκία επικαλύπτει σε μεγάλο μέρος την Ελληνική περιοχή Ευθύνης για Έρευνα και Διάσωσης (SRR) και με τρόπο προκλητικό επικαλύπτει και όλο το Φαρμακονήσι. Η Τουρκία συχνά, αλλά όχι τόσο απροκάλυπτα επιχειρεί να υπονομεύσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο , προβάλλοντας πρωτοφανείς αξιώσεις σε ότι αφορά τις ελληνικές αρμοδιότητες ,όπως αυτή της Έρευνας και Διάσωσης ,εγκλωβίζοντας μάλιστα ελληνικά νησιά σε υποτιθέμενη ζώνη τουρκικής επιχειρησιακής αρμοδιότητας, με τελικό στόχο την επιχειρησιακή(κατ αρχήν ) διχοτόμηση του Αιγαίου.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0118/19

AEGEAN SEA

SEARCH AND RESCUE OPERATIONS, FROM 181600Z JAN 19 TO 190500Z JAN 19 IN AREA BOUNDED BY;

37 21.00 N - 027 19.00 E

37 10.00 N - 027 19.00 E

37 10.00 N - 027 02.50 E

37 21.00 N - 027 02.50 E

CAUTION ADVISED.

Ν.Μ.