Μουσουλμανικά χαλάκια προσευχής «βλέπει» ο Ντ. Τραμπ στα σύνορα με το Μεξικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι βρέθηκαν "μουσουλμανικά χαλάκια προσευχής" κοντά στα νότια σύνορα της χώρας, επικαλούμενος ένα δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Examiner.

"Έρχονται άνθρωποι από τα Νότια Σύνορα από πολλές χώρες, κάποιες από τις οποίες θα ήταν μεγάλη έκπληξη", έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Border rancher: “We’ve found prayer rugs out here. It’s unreal.” Washington Examiner People coming across the Southern Border from many countries, some of which would be a big surprise.