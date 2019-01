Buzzfeed: O Τραμπ διέταξε τον δικηγόρο του να πει ψέματα για τις σχέσεις του με τη Ρωσία

Σαν «βόμβα» έχει πέσει στο αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, δημοσίευμα της ιστοσελίδας BuzzFeed σύμφωνα με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τον πρώην δικηγόρο του να πει ψέμματα για τις σχέσεις του με τη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα, επικαλούμενη δύο ομοσπονδιακούς αξιωματούχους που εμπλέκονται στις έρευνες για τον Αμερικανό πρόεδρο, αναφέρει ότι ο Τραμπ υπέδειξε στον πρώην δικηγόρο του Μάικλ Κοέν να πει ψέματα στο Κογκρέσο για τα σχέδια κατασκευής ενός νέου ουρανοξύστη "Trump Tower" στην Μόσχα. Οι ισχυρισμοί αυτοί φέρονται να στηρίζονται τόσο από καταθέσεις πολλών μαρτύρων, όσο και από έγγραφα, e-mail και γραπτά μηνύματα.

