ΗΠΑ: Μία νεκρή και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε εκκλησία

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα κοντά σε εκκλησία στην Πολιτεία του Τέξας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των τοπικών αρχών, μια γυναίκα είναι νεκρή και άλλο ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Συγκεκριμένα, το γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάρις της Πολιτείας Τέξας ανέφερε μέσω Twitter ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από πυρά στον χώρο στάθμευσης εκκλησίας του Χιούστον.

#BREAKING One of the victims shot at Christ the Redeemer Catholic Church has died, @HCSOTexas confirms. #khou11 pic.twitter.com/2YWGhuhwdJ

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη, δεν έχει υπάρξει ακόμα προσαγωγή υπόπτου.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει την έρευνα σχετικά με το περιστατικό και δήλωσαν ότι σύντομα θα παρείχαν περιγραφές για το προφίλ των δραστών.

At the scene of a shooting at Christ the Redeemer church in Cypress. Police from the Harris County sherrifs office are investigating and protecting the scene pic.twitter.com/SCXraWh2Sb