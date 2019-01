Απάτη στη ρηματική διακοίνωση Ζάεφ!

Ο Ζόραν Ζάεφ αποδεικνύεται εξ ίσου πολιτικός απατεώνας με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο που συνοδοιπορούν! Και συνεννοούνται στις εξαπατήσεις. Όπως με τη ρηματική διακοίνωση που έστειλε στον εταίρο του με δήθεν διευκρινήσεις για γλώσσα- εθνικότητα για να τις πουλήσει στην ελληνική Βουλή!

Το τραγικό είναι ότι την εξαπάτηση που υπέγραφε ο Ζόραν Ζάεφ τη διαφήμισε ο κ Τσίπρας στη Βουλή σαν επιτυχία της συμφωνίας, χωρίς κανείς από την Αντιπολίτευση να του απαντήσει και να τους ξεσκεπάσει και τους δύο! Η εξαπάτηση είναι απλή:

Την ημέρα που ο κ Τσίπρας ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, εντελώς συμπτωματικά (!) φτάνει στην κυβέρνηση από τον κ Ζάεφ η ρηματική διακοίνωση, που πληροφορεί επισήμως την ελληνική κυβέρνηση για το τέλος της διαδικασίας αλλαγών στο Σύνταγμα, όπως προβλέπει η συμφωνία των Πρεσπών. Πληροφορεί επισήμως την ελληνική κυβέρνηση ότι η FYROM ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της.

Δεν αρκείται όμως σ αυτό ο φανερότατα προσυνεννοημένος με τον κ Τσίπρα κ Ζάεφ. Στο τέλος της ρηματικής διακοίνωσης, και χωρίς να έχει κανέναν φανερό λόγο, συμπληρώνει δύο παραγράφους με τις οποίες ΔΗΘΕΝ διευκρινίζει 1. ότι με την έννοια nationality στη συμφωνία δεν υπονοείται η εθνικότητα, αλλά η υπηκοότητα και 2. Ότι η μακεδονική γλώσσα είναι νοτιοσλαβικής προέλευσης.

Ακόμα και ένας μαθητής που έχει διαβάσει τη συμφωνία των Πρεσπών διαπιστώνει ότι αυτό που ο κ Ζάεφ πουλάει ως διευκρινίσεις είναι αχρείαστες! Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι και τα δύο αυτούσια και αυτολεξεί άρθρα της συμφωνίας των Πρεσπών, τα οποία απλώς επαναλαμβάνει δήθεν ως διευκρινίσεις ο κ Ζάεφ!

Ο σλαβομακεδόνας πρωθυπουργός δεν έχει κανέναν επίσημο λόγο να επαναλάβει υπό τύπο διευκρινίσεως άρθρα που υπάρχουν αυτούσια στη συμφωνία! Η οποία συνοδεύει τα επίσημα έγγραφα προς την ελληνική κυβέρνηση.

Έτσι, η μόνη αιτία που επισυνάπτονται οι δήθεν διευκρινίσεις είναι για να τις πουλήσει ο κ Τσίπρας στη Βουλή ως δήθεν αποστασιοποίηση των σλαβομακεδόνων από τις διεκδικήσεις σε μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα και δήθεν παραίτησή τους από την πάγια προσπάθεια να μπορούν να πουλάνε σε όλο τον κόσμο τη μοναδική μακεδονικότητά τους. Αυτή άλλωστε είναι και η πάγια πολιτική τους από το 1948.

Η αχρείαστη επανάληψη στη ρηματική διακοίνωση δύο άρθρων της συμφωνίας ως δήθεν διευκρινίσεις της κυβέρνησης Ζαέφ και η καθόλου συμπτωματική αποστολή τους τη μέρα που θα αγόρευε ο κ Τσίπρας στη Βουλή φωνάζει από μακριά ότι ήταν σε συνεννόηση των δύο πολιτικών. Και φωνάζει από μακριά ότι ο κ Τσίπρας προκειμένου να τελειώσει τη δουλειά του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Γερμανίας για να τον στηρίξουν στην εξουσία, δεν διστάζει να βάλει από την πίσω πόρτα στην ελληνική Βουλή και τον κ Ζάεφ!

Πέρα από την απάτη των δήθεν διευκρινίσεων, επί της ουσίας και αυτές καθαυτές οι συγκεκριμένες προβλέψεις στη συμφωνία των Πρεσπών είναι εξαπατήσεις των σλαβομακεδόνων. Τις οποίες έχουν καταπιεί αμάσητες ο Κ Κοτζιάς και οι διπλωμάτες και σύμβουλοί του στο υπουργείο Εξωτερικών. Για τον κ Τσίπρα δεν συζητάμε. Ούτε από τα κλασσικά εικονογραφημένα δεν ήξερε το μακεδονικό ζήτημα.

Και είναι απάτες, γιατί τα διαβατήρια γράφουν nationality και δεν εννοούν ιθαγένεια, αλλά εθνικότητα σε όλο τον πλανήτη. Κανείς τελωνοφύλακας ή άλλος που θα βλέπει τα σκοπιανά διαβατήρια δεν θα διαβάζει πουθενά τη διευκρίνιση της συμφωνία των Πρεσπών, που μας πουλάει για διευκρίνιση ο κ Ζάεφ με την υπογραφή Τσίπρα- Κοτζιά.

Και, το κυριότερο, όταν σε όλο τον κόσμο ο κάθε σλαβομακεδόνας θα ρωτιέται στην καθημερινότητά του: Nationality? Και θα απαντάει “Macedonian”, δεν θα συμπληρώνει «αλλά, ξέρετε, δεν είναι εθνικότητα, είναι ιθαγένεια»!! Ούτε όταν ρωτιέται τι γλώσσα μιλάει θα απαντάει «Μακεδονικά, αλλά, ξέρετε, δεν είναι τα ελληνικά, είναι νοτιοσλαβικής προέλευσης»!!

Αυτές τις ηλιθιότητες που προσβάλλουν την κοινή νοημοσύνη έχει υπογράψει και μας τις πουλάει και για επωφελείς για την Ελλάδα ο πρωθυπουργός. Και αυτές του έστειλε για να τον …βοηθήσει στη Βουλή καραμπινάτα προσυνεννοημένα ο κ Ζάεφ. Και τον βοήθησε! Γιατί κανείς δεν σηκώθηκε από την αντιπολίτευση να του φωνάξει «τι ανοησίες μας πουλάς για διευκρινίσεις! Τα άρθρα της συμφωνίας; Για τα οποία θα έπρεπε να ντρέπεσαι;»

Και για να μη μένει καμιά αμφιβολία για το ότι οι σλαβομακεδόνες όταν λένε Macedonian εννοούν εθνότητα ας κοιτάξει η αντιπολίτευση και ο κάθε πολίτης τις τροπολογίες του σκοπιανού Συντάγματος, όπου γίνεται λόγος για «diaspora of the Macedonian people and part of the Albanian people”. Οι «Μακεδόνες» και οι «Αλβανοί» είναι διαφορετικές ιθαγένειες στο ίδιο κράτος;;!!

Και αυτή τη δήθεν αλλαγή του Συντάγματος θα την εγκρίνει η ελληνική Βουλή;

Είναι πέρα από φανερό ότι το μακεδονικό ζήτημα έχει ξεπουληθεί από το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού δημοκρατικού κομματικού συστήματος. Και εκείνοι που το υπερασπίζονται ακόμα από τα δημοκρατικά κόμματα το κάνουν γιατί τρέμουν μη και δεν ξαναβγούν βουλευτές. Επειδή έχουν αφουγκραστεί την οργή του λαού για την προδοσία.

Έτσι, είναι μόνο ο λαός πια που μπορεί να υπερασπιστεί το δίκιο της πατρίδας του..

Γ Παπαδόπουλος- Τετράδης