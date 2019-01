Στο 1,6% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Μακριά από τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να κινείται ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ο οποίος τον Δεκέμβρη υποχώρησε στο 1,6% σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού στις χώρες του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος διαμορφώθηκε στο 1,6% τον περασμένο μήνα από το 1,9% του Νοεμβρίου, αν και κυμάνθηκε σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και συγκεκριμένα το 1,4% του Δεκεμβρίου του 2017.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέτρο του ρυθμού μεταβολής των τιμών υποχώρησε επίσης κατά 0,3%, στο 1,7% από το 2% του προηγούμενου μήνα.

Το ειδικό μέτρο του δομικού πληθωρισμού, το οποίο δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, διατηρήθηκε αμετάβλητος στο ιδιαίτερα χαμηλό 1% δείχνοντας ότι ο αριθμός-στόχος που είχε θέσει ΕΚΤ - λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 2%- είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Σημειώνεται τέλος, ότι οι χαμηλότερες ετήσιες τιμές πληθωρισμού τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν σε Ελλάδα και Πορτογαλία (0,6%), ενώ οι υψηλότερες στην Εσθονία (3,3%), τη Ρουμανία (3,0%) και την Ουγγαρία (2,8%).

