Μ. Τσαβούσογλου: Αναγνωρίζουμε τη «Μακεδονία» με το συνταγματικό της όνομα

Στις στενές σχέσεις που διατηρεί η Τουρκία με τη «Μακεδονία», όπως την ανέφερε, στάθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη συνάντηση που είχε στην Άγκυρα με τον σκοπιανό ομόλογό του, Νίκολα Ντιμιτρόφ, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι στα έγγραφα του ΝΑΤΟ υπάρχει η υποσημείωση ότι η Τουρκία αναγνωρίζει τη χώρα με τη συνταγματική της ονομασία.

Ειδικότερα, ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε ότι «έχουμε ισχυρούς δεσμούς με τη "Μακεδονία" που πηγαίνουν πίσω στους αιώνες και πέρα από τις πολιτικές μας σχέσεις. Θέλω ωστόσο να τονίσω τις άριστες πολιτικές σχέσεις μας. Στα έγγραφα του ΝΑΤΟ υπάρχει μία υποσημείωση η οποία αναφέρει ότι η Τουρκία αναγνωρίζει τη "Μακεδονία" με τη συνταγματική της ονομασία».

Σημείωσε ακόμα ότι «σεβόμαστε τις αποφάσεις του λαού της "Μακεδονίας" και της Βουλής της», προσθέτοντας ότι «η σταθερότητα της "Μακεδονίας" είναι σημαντική για το σύνολο των Βαλκανίων, και η Τουρκία έχει ιδιαίτερα καλές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν βλέπουμε την περιοχή ως πεδίο ανταγωνισμού».

Από την πλευρά του ο ΥΠΕΞ της πΓΔΜ, Νικολά Ντιμιτρόφ, τη δέσμευση της χώρας του να βοηθήσει την Τουρκία «στον σημαντικό αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

Τέλος, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο κ. Τσαβούσογλου σχετικά με τη συνάντηση, αναφέρει ««Συζητήσαμε τις σχέσεις Τουρκίας - Μακεδονίας και περιφερειακά ζητήματα με τον ΥΠΕΞ Ντιμιτρόφ. Ευχόμαστε να καλωσορίσουμε την "Μακεδονία" στο ΝΑΤΟ ως τον 30ό μας σύμμαχο, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση».

