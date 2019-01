Δύο βραβεία για την ΕΥ στα Mergermarket M&A Awards 2018

Με δύο διακρίσεις τιμήθηκε το τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ στα Mergermarket M&A Awards 2018 της Ευρώπης, τα οποία διοργανώνει το Mergermarket, ένας ανεξάρτητος φορέας παροχής δεδομένων και πληροφοριών για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα Mergermarket M&A Awards αποτελούν κορυφαία διάκριση στον χώρο των συμφωνιών στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΥ διακρίθηκε ως Λογιστική Εταιρεία της Χρονιάς 2018 (Accountancy Firm of the Year 2018) για όγδοη φορά μέσα σε εννέα χρόνια, καθώς είχε κερδίσει ξανά τα έτη 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 και 2010. Παράλληλα, η ΕΥ κατέκτησε τον τίτλο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος Εταιρειών Ιδιωτικού Κεφαλαίου της Χρονιάς 2018 (Private Equity Financial Advisor of the Year 2018) στην Ευρώπη.

O κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τις διακρίσεις της ΕΥ, ανέφερε: «Οι βραβεύσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων των ανθρώπων του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ, και μια αναγνώριση της δουλειάς, της εξειδίκευσης, της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και των σχέσεων εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας.

Παράλληλα, οι διακρίσεις αυτές αποτελούν και μία επιβεβαίωση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Η ΕΥ αποτελεί, και θα συνεχίσει να αποτελεί, έναν από τους κορυφαίους χρηματοοικονομικούς συμβούλους στην περιοχή της Ευρώπης. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, δεσμευόμαστε ότι θα παραμείνουμε πιστοί στο έργο και στο όραμά μας να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο».