Ιστορική ήττα της Μέι στη βρετανική Βουλή - Καταψηφίστηκε η συμφωνία για το Brexit

Τη μεγαλύτερη ήττα στη πρόσφατη κοινοβουλευτική ιστορία της Βρετανίας υπέστη η πρωθυπουργός της Βρετανίας στο κοινοβούλιο της χώρας, καθώς η συμφωνία στην οποία είχε έρθει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Brexit καταψηφίστηκε από 432 βουλευτές, ενώ μόνο 202 ψήφισαν υπέρ. Πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης Μέι κατέθεσε ο ηγέτης των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Συγκεκριμένα 118 βουλευτές των Συντηρητικών ψήφισαν εναντίον της Συμφωνίας με τις Βρυξέλλες, όπως και 248 βουλευτές των Εργατικών.

H Τερέζα Mέι στις πρώτες της δηλώσεις είπε ότι θα εξετάσει ποιες εναλλακτικές υπάρχουν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, αμέσως μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Μέι, για την οποία θα ξεκινήσει αύριο η συζήτηση στο κοινοβούλιο. «Δεν πρέπει να μείνει στο τραπέζι η πρόταση για Brexit χωρίς συμφωνία», τόνισε ο ηγέτης των Εργατικών, προσθέτοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί η παραμονή της Βρετανίας στην τελωνειακή ένωση.

Σημειώνεται πάντως ότι το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα της Βορείου Ιρλανδίας (DUP), το οποίο ψήφισε εναντίον της συμφωνίας παρά το γεγονός ότι είναι κυβερνητικός εταίρος της Μέι, μετά τη ψηφοφορία δήλωσε ότι θα στηρίξει τη κυβέρνηση σε ενδεχόμενη πρόταση μομφής.

Νωρίτερα η Μέι δεν είχε κατάφερε να πείσει τους βουλευτές με την ομιλία της πριν από την ψηφοφορία, κατά την οποία τόνισε πως η μόνη επιλογή που υπάρχει είναι να ψηφιστεί η συμφωνία που έφερε από τις Βρυξέλλες.

«Αυτή είναι η πιο σημαντική ψηφοφορία που θα μετάσχει ο καθένας από εμάς σε όλη την πολιτική σταδιοδρομία του. Έχει έρθει η ώρα όλοι μας να πάρουμε μια απόφαση που θα καθορίσει τη χώρα μας για τις επόμενες δεκαετίες. Μια απόφαση που θα πρέπει να αιτιολογήσουμε και να ζήσουμε με αυτή για πολλά χρόνια. Κάθε ψήφος κατά της συμφωνίας είναι ψήφος για αβεβαιότητα και διχασμό», ήταν η προειδοποίησή της.

Προθεσμία τριών ημερών

Σύμφωνα με την τροπολογία του Ντόμινικ Γκρίβ που πέρασε την περασμένη εβδομάδα, η Μέι καλείται να επιστρέψει στο βρετανικό κοινοβούλιο εντός τριών ημερών (στις 21 Ιανουαρίου) με ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αυτό το σενάριο, της «τεχνικής παράτασης», είναι και η μοναδική παραχώρηση την οποία είναι διατεθειμένοι να κάνουν από τις Βρυξέλλες, δίνοντας έναν χρονικό ορίζοντα έως περίπου τον Ιούλιο.

Οι αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή πλευρά

Στις πρώτες αντιδράσεις από πλευράς, Ε.Ε ένας εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως «λυπούμαστε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και παροτρύνουμε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει τις προθέσεις της όσον αφορά τα επόμενα βήματα της το συντομότερο δυνατόν. Η ΕΕ των 27 θα παραμείνει ενωμένη και υπεύθυνη όπως έχουμε κάνει καθ 'όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις ζημιές που προκάλεσε το Brexit».

Σημειώνεται δε ότι ο Τουσκ μέσω twitter ζήτησε ουσιαστικά τη παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Αν είναι αδύνατον να υπάρξει συμφωνία, και κανείς δεν θέλει να μην υπάρξει συμφωνία, τότε ποιος θα έχει τελικά το θάρρος να πει ποια είναι η μοναδική θετική λύση;», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, λίγα λεπτά με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλόντ Γιουνκέρ ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ότι «δέχομαι με λύπη το αποτέλεσμα από τη Βρετανική Βουλή και ζητώ από τη Βρετανία να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις το συντομότερο δυνατό».

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn