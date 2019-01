Εκρήξεις και πυροβολισμοί στο Ναϊρόμπι της Κένυας

Επανειλημμένοι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ενώ ξέσπασε και πυρκαγιά σε συγκρότημα ξενοδοχείου και γραφείων στην πρωτεύουσα της Κένυας σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα), με τους εργαζόμενους να το εγκαταλείπουν προκειμένου να σωθούν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

Αρκετά οχήματα έχουν πιάσει φωτιά στο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, ενώ οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται ήδη στο σημείο της έκρηξης.

«Δεχόμαστε επίθεση«, ένας άνθρωπος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters που βρισκόταν μέσα στο συγκρότημα, ο οποίος δήλωσε παράλληλα ότι ένας άντρας βγήκε καλυμμένος με αίμα καθώς οι μαθητές απομακρύνθηκαν από το χώρο.

«Μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς, άρχισα να βλέπω ανθρώπους να τρέχουν μακριά με τα χέρια ψηλά ενώ κάποιοι έμπαιναν στην τράπεζα για να προστατευτούν», δήλωσε μια γυναίκα που εργάζεται σε ένα γειτονικό κτίριο.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος κρύβεται πίσω από το συμβάν. Στο Ναϊρόμπι γίνονται βίαιες ληστείες, ενώ η πόλη έχει αποτελέσει και στόχο Σομαλών ισλαμιστών μαχητών, που σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους σε ένα εμπορικό κέντρο το 2013 και σχεδόν 150 φοιτητές σε ένα πανεπιστήμιο το 2015.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ναϊρόμπι Φίλιπ Ντόλο δήλωσε ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή γύρω από το Ρίβερσαϊντ Ντράιβ, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο dusitD2, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι γίνεται ληστεία.

Ωστόσο η αστυνομία δεν αποκλείει μια επίθεση από μαχητές, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τσαρλς Οουίνο στον τηλεοπτικό σταθμό Citizen Television. «Πρέπει να πάμε για το ανώτατο συμβάν που μπορεί να λάβει χώρα. Το ανώτατο συμβάν που έχουμε είναι τρομοκρατική (επίθεση)», δήλωσε.

The security forces are deployed. #Nairobi #Kenya pic.twitter.com/urlgxutgOS

People exiting the scene of an apparent on going attack in #Riveside #Nairobi #Kenya #Dusit2d pic.twitter.com/O8p0nA9PaF