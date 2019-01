Τα «γυρίζει» ο Ντ. Τραμπ - Μετά τις απειλές στην Τουρκία, τώρα θέλει συνεργασία

Από τη μία πλευρά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με οικονομική καταστροφή την Τουρκία σε περίπτωση που πλήξει τους Κούρδους στη Συρία και από την άλλη αποκαλύπτει τι είπε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βλέποντας οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως βλέπει «μεγάλες δυνατότητες για τη σημαντική επέκταση» της συνεργασίας ως προς την οικονομική ανάπτυξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Τουρκία, μετά τη χθεσινή τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter ο Τραμπ ανέφερε επίσης πως συζήτησε με τον Ερντογάν τις «τελευταίες δύο εβδομάδες επιτυχίας στην μάχη εναντίον των υπολειμμάτων του ΙΚΙΛ» και «την ασφαλή ζώνη 30 χιλιομέτρων» που θέλει να δημιουργηθεί στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας για να προστατευθούν οι Κούρδοι, σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στον πόλεμο εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Spoke w/ President Erdogan of Turkey to advise where we stand on all matters including our last two weeks of success in fighting the remnants of ISIS, and 20 mile safe zone. Also spoke about economic development between the U.S. & Turkey - great potential to substantially expand!