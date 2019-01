Όχι! Οι διασώσεις, δεν είναι επενδύσεις

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου*



Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να αποτιμήσει θετικά κάθε σημείο της οικονομικής πολιτικής της, στα πλαίσια της «επιτυχούς εξόδου από τα μνημόνια» και της αναμενόμενης εξόδου στις αγορές. Έτσι ως δείγμα επενδυτικής επιτυχίας η κυβέρνηση, παρουσιάζει και την μετοχική συμμετοχή της Pillarstone σε δυο μεγάλες εταιρίες.



Παρουσιάζει την Pillarstone, ως ένα μεγάλο ξένο επενδυτή που πιστεύει στην αλλαγή της πορείας της χώρας και πως μέσω των επενδύσεων που πραγματοποιεί, πιστοποιεί αυτήν την στροφή, θέτοντας την Ελλάδα στον φάσμα των επενδυτικών δραστηριοτήτων της. Είναι όμως έτσι;



Φυσικά και όχι. H Pillarstone είναι μια εταιρία που ιδρύθηκε το 2015 από τον John Davison πρώην Global Head of Strategic Investments at Royal Bank of Scotland και την KKR Credit & Markets που είναι 100% θυγατρική της KKR, ενός τεράστιου διεθνούς επενδυτικού οίκου που διαχειρίζεται hedge funds, private equity funds, energy funds, real estate funds και λοιπά.



Ο σκοπός της Pillarstone ήταν η δημιουργία μια πανευρωπαϊκής πλατφόρμας παροχής κεφαλαίων και πιστώσεων με σκοπό την ανάκαμψη εταιριών, που αποτελούν τον βασικό και κρίσιμο όγκο των «κόκκινων» μη εξυπηρετούμενων δανειακών ανοιγμάτων (NPEs). Με δυο λόγια η Pillarstone, παρέχει λύσεις στις ιταλικές και ελληνικές τράπεζες, προσφέροντας κεφάλαια και δάνεια για την αποσυμφόρηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ταυτόχρονα αναλαμβάνει και τη διαχείριση των εταιριών με σκοπό τη διάσωση τους, την επιβίωση τους και την μεταπώληση τους αργότερα, όταν η κατάσταση τους θα έχει βελτιωθεί.



Αυτό όμως δεν λέγεται επένδυση. Παλιότερα ο Σύριζα τους ομίλους αυτούς όπως της KKR, τους χαρακτήριζε ως κοράκια και ειδικά στην περίπτωση της KKR είχε προβάλει βέτο στην εξαγορά του Μαρινόπουλου, ο οποίος κατέληξε τελικά στον Σκλαβενίτη. Τώρα όμως, επειδή την βολεύει για λόγους επικοινωνιακής πολιτικής, μετονόμασε τα κοράκια σε επενδυτές. Ας σημειωθεί πως η Pillarstone έχει αυτή τη στιγμή έκθεση 2,2 δις ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην αγορά “κόκκινων” τραπεζικών ανοιγμάτων.



Οι δυο μεγαλύτερες παρεμβάσεις της Pillarstone στη χώρα μας είναι στην FAMAR και στην Notos Com.



H FAMAR, βρίσκεται εν μέσω ενός γιγαντιαίου προγράμματος αναχρηματοδότησης και εξυγίανσης ύψους περίπου 100 εκατ ευρώ, που θα καλυφθεί κατά 40% από τις τράπεζες και κατά 60% από την Pillarstone. Μετά από αυτό, οι τράπεζες θα κατέχουν το 40% των μετοχών της FAMAR και οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς αυτές, θα κατέλθουν περίπου στα 120 εκατ, ευρώ από τα 235. Αυτά αφορούν στην συγκράτηση των δανειακών υποχρεώσεων και την αναδιάρθρωση της μετοχικής βάσης. Παραμένουν όμως τα ερωτήματα της επανόδου της εταιρίας σε διαγωνισμούς υπηρεσιών logistics για λογαριασμό των εγχώριων και αλλοδαπών φαρμακευτικών εταιριών, τα ερωτήματα της λειτουργίας και κερδοφορίας της παραγωγής των 10 εργοστασίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τα ερωτήματα της επανόδου στις ημέρες των υψηλών κύκλων εργασιών και της μεγάλης κερδοφορίας. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του management που έχει αναλάβει αυτό το «turnaround story».



Κάτι αντίστοιχο, έγινε και με την Notos Com. Με συνολική αναχρηματοδότηση 25 εκατ. ευρω, κατά 50% από τις τράπεζες και κατά 50% από την Pillarstone, η μετοχική βάση της εταιρίας θα μοιραστεί ανάμεσα στις πιστώτριες τράπεζες και την Pillarstone. Η αλλαγή της διοίκησης και η αλλαγή της στρατηγικής είναι τα επόμενα βήματα, ώστε η εταιρία να ανασυνταχθεί, να επιστρέψει στην κερδοφορία και να μπορέσει να πωληθεί σε έναν άλλον επενδυτή.



Κακώς πανηγυρίζει λοιπόν η κυβέρνηση. Οι προαναφερθείσες εταιρίες όπως και πολλές άλλες, δεν βρίσκονται σε χέρια επενδυτών, αλλά βρίσκονται στα χέρια ειδικών διαχειριστών που έχουν την τεχνογνωσία να αναστρέψουν την αρνητική λειτουργία τους και να τις μετατρέψουν σε δελεαστικές προτάσεις για κάποιους τρίτους εν δυνάμει επενδυτές, έτσι ώστε και η Pillarstone να αποκομίσει κέρδη, αλλά και οι τράπεζες να διασώσουν μέρος των κεφαλαίων τους με τα οποία είχαν χρηματοδοτήσει τις εταιρίες αυτές, την εποχή των παχέων αγελάδων και των αλόγιστων πιστωτικών γραμμών.



Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από μακροχρόνιους επενδυτές και όχι από βραχυχρόνιους διασώστες. Η διαφορά είναι μεγάλη και ορατή δια γυμνού οφθαλμού.



*Ο αρθρογράφος είναι οικονομικός αναλυτής, με ειδίκευση στο σχεδιασμό σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών.



Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.