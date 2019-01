Ισχυρή έκρηξη σε κτίριο στο Παρίσι - δυο νεκροί πυροσβέστες, 36 τραυματίες

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη αερίου η οποία προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή αερίου και κατέστρεψε το ισόγειο ενός κτιρίου στο κέντρο του Παρισιού, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο υπουργός στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV οι νεκροί είναι δυο πυροσβέστες.

Ο τραγικός απολογισμός ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερος καθώς όπως ανέφερε η γαλλική αστυνομία τραυματίστηκαν σοβαρά τουλάχιστον 36 άνθρωποι, ενώ 12 από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Video showing the aftermath of the explosion at a bakery in #Paris pic.twitter.com/NlVtj6AfzI

“Δώδεκα άνθρωποι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ αυτών και τρεις πυροσβέστες,” δήλωσε ο Έρικ Μουλίν στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV. Από τους 12 τραυματίες, οι ζωή των πέντε βρίσκεται σε κίνδυνο. Πρόκειται για δύο πυροσβέστες και τρεις πολίτες. Άλλοι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ένας δημοσιογράφος από την TF1 δημοσίευσε ένα μοντάζ στο Twitter για να γίνει αισθητή η δύναμη της έκρηξης που σημειώθηκε.

«Η κατάσταση είναι τώρα υπό έλεγχο», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ στους δημοσιογράφους στο σημείο, όπως και ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, η δήλαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό και ο εισαγγελέας του Παρισιού Ρεμί Ετζ. Είπε πως περισσότεροι από 200 πυροσβέστες εμπλέκονται στην επιχείρηση διάσωσης.

Με την έκρηξη έσπασαν τζάμια στις προθήκες των γύρω καταστημάτων. Το κατάστημα έχει καταστραφεί, ενώ άλλα κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Στο ισόγειο του φούρνου υπάρχουν ακόμη φλόγες, ενώ καταστροφές έχουν υποστεί και τα κοντινά οχήματα.

