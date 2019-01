Γ. Χαν: Δημιουργείται δυναμική για συμφιλίωση στα Βαλκάνια

Ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για τη διεύρυνση, Γιοχάνες Χαν, συνεχάρη μέσω του Twitter τους πολιτικούς παράγοντες και τους πολίτες της «ελπίζουμε σύντομα Βόρειας Μακεδονίας», όπως έγραψε χαρακτηριστικά, για έγκριση των συνταγματικών τροπολογικών και του εφαρμοστικού Νόμου του Συντάγματος από τη βουλή της πΓΔΜ.

«Ελπίζουμε ότι αυτή η ιστορική απόφαση θα δημιουργήσει μια θετική δυναμική για τη συμφιλίωση σε όλη την περιοχή των δυτικών Βαλκανίων», πρόσθεσε.

#PrespaAgreement: My sincerest congratulations to political actors +citizens of the hopefully soon to be #North-#Macedonia on Parliament’s vote on the constitutional changes! Hope that this historic decision creates a positive dynamics for #reconciliation in the whole #WBregion!