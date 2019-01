Συγχαρητήρια Γ. Στόλτενμπεργκ στον Ζ. Ζάεφ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό της πΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ για την έγκριση των τεσσάρων τροπολογιών του Συντάγματος και τον συνοδευτικό εφαρμοστικό νόμο του Συντάγματος στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών, απηύθυνε, μέσω Twitter, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Συγχαίρω τον πρωθυπουργό Zόραν Ζάεφ για την τελική ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ΝΑΤΟ στηρίζει σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία συμβάλλει σημαντικά σε μία σταθερή και ευημερούσα περιοχή», έγραψε χαρακτηριστικά o Γενς Στόλτενμπεργκ.

I congratulate PM @Zoran_Zaev on the parliament’s final vote on the #PrespaAgreement. #NATO strongly supports the full implementation of the agreement, which is an important contribution to a stable and prosperous region.