Ντ. Τραμπ: Aκυρώνει την παρουσία του στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο Νταβός λόγω shutdown

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ ανακοίνωσε σήμερα ότι ακυρώνει το προγραμματισμένο του ταξίδι αργότερα αυτό το μήνα για να παρευρεθεί στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο Νταβός στην Ελβετία, εν μέσω της συνεχιζόμενης μερικής αναστολής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους.

"Λόγω της αδιαλλαξίας των Δημοκρατικών για την ασφάλεια των συνόρων και για τη μεγάλη σημασία της ασφάλειας του έθνους μας, με κάθε σεβασμό ακυρώνω το ιδιαίτερα σημαντικό ταξίδι μου στο Νταβός της Ελβετίας για το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ,» δήλωσε ο Τραμπ με tweet του.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!