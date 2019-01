Υποβάθμιση του διπλωματικού καθεστώτος της ΕΕ στις ΗΠΑ

Του Ιωάννη Λεοντακιανάκου*

Η αμερικανική κυβέρνηση υποβάθμισε το καθεστώς της διπλωματικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Ουάσιγκτον, χωρίς να ενημερώσει την ευρωπαϊκή αποστολή ή τις Βρυξέλλες.



Η υποβάθμιση από το καθεστώς του κράτους μέλους στο καθεστώς του διεθνούς οργανισμού αντιστρέφει μια απόφαση της κυβέρνησης του πρώην Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα, το 2016, να χορηγήσει στην ΕΕ ενισχυμένο διπλωματικό ρόλο στην Ουάσιγκτον και θεωρείται στις Βρυξέλλες ως σκάνδαλο, που αντικατοπτρίζει μια γενική αντιπάθεια της διοίκησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την ΕΕ.



Η Μάγια Κοτσίγιαντσιτς, εκπρόσωπος Τύπου για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ δήλωσε "Κατανοούμε ότι πρόσφατα υπήρξε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο κατάλογος διπλωματικής προτεραιότητας εφαρμόζεται από το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Πολιτειών" και πρόσθεσε ”Δεν ειδοποιηθήκαμε για καμία αλλαγή".



Συνεχίζοντας η Κοτσίγιαντσιτς είπε ότι έχει ανοίξει συζήτηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες στη αμερικανική διοίκηση επί των πιθανών συνεπειών για την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουάσιγκτον και τόνισε "Προσδοκούμε ότι η διπλωματική πρακτική, η οποία έχει καθιερωθεί πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να τηρηθεί."



Σε ερώτηση για σχολιασμό της είδησης από το αμερικανικό ΥΠΕΞ, η απάντηση ήρθε ως ένα αυτόματο μήνυμα, το οποίο ενημέρωνε ότι λόγω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης “οι επικοινωνίες με τα μέσα ενημέρωσης θα περιορίζονται σε γεγονότα και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής ή την προστασία της ιδιοκτησίας ή εκείνα που θεωρούνται ουσιώδη στην εθνική ασφάλεια".



Ο Νίκολας Μπερνς σχολιάζοντας την είδηση, δήλωσε ότι είναι ένα άσκοπο και εντελώς παράλογο κτύπημα εναντίον της ΕΕ από τη διοίκηση Τραμπ και ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος της εκστρατείας του προέδρου για απεικόνιση της ΕΕ ως ανταγωνιστού και όχι ως εταίρου των ΗΠΑ. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί πρέπει να θυμούνται ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ο μεγαλύτερος επενδυτής στην οικονομία των ΗΠΑ. Τέλος, χαρακτήρισε την πολιτική Τραμπ προς την ΕΕ ως λανθασμένη και αναποτελεσματική.

*Πηγή: Άρθρο του Julian Borger, στον ιστοχώρο “TheGuardian”, στις 8 Ιανουαρίου 2019, με τίτλο “Trump administration downgrades EU's status in US, without informing Brussels”.