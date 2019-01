Λήξη συναγερμού στο Αεροδρόμιο Χίθροου - Έκλεισε για μία ώρα λόγω drone

Οι απογειώσεις αεροσκαφών από το αεροδρόμιο του Χίθροου ξανάρχισαν, αφού είχαν διακοπεί νωρίτερα για περίπου μία ώρα επειδή θεάθηκε ένα drone να πετάει στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση του μεγαλύτερου αερολιμένα της Βρετανίας.

Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Μεταφορών Κρις Γκρέιλινγκ είχε ανακοινώσει μέσω του Twitter ότι ο στρατός ετοιμάζεται να αναπτύξει στο Χίθροου τον ίδιο εξοπλισμό που είχε τοποθετήσει και στο Γκάτγουικ πριν από τα Χριστούγεννα, εφόσον κάτι τέτοιο θεωρηθεί αναγκαίο.

Ένας επιβάτης που μίλησε στο πρακτορείο Reuters είπε ότι οι αρμόδιοι τους διαβεβαίωσαν ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να εξομαλύνεται.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 8 Ιανουαρίου 2019