Ο Ντ. Τραμπ επιτίθεται ξανά στη Fed

Νέα επίθεση προς την κεντρική τράπεζα της χώρας (Fed) εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική επιτοκίων που ακολουθεί.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό του στο twitter, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρει: «Τα νούμερα της οικονομίας φαίνονται ΠΟΛΥ καλά. Φαντάζεστε να είχα και μηδενικά επιτόκια μακροπρόθεσμα, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση, αντί για τα ραγδαία αυξανόμενα ομαλοποιημένα επιτόκια που έχουμε σήμερα. Θα ήταν ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ! Ακόμα κι έτσι πάντως οι αγορές έχουν ανέβει ΠΟΛΥ μετά τις εκλογές του 2016!».

Economic numbers looking REALLY good. Can you imagine if I had long term ZERO interest rates to play with like the past administration, rather than the rapidly raised normalized rates we have today. That would have been SO EASY! Still, markets up BIG since 2016 Election!