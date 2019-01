Γκαμπόν: Σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος - Στρατιωτικοί έχουν καταλάβει ραδιόφωνα και τηλεόραση

Σε εξέλιξη βρίσκεται κατά τα φαινόμενα απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Γκαμπόν, όπου μονάδες του στρατού κατέλαβαν τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση (Radio Télévision Gabonaise, RTG), στη Λεωφόρο του Θριάμβου και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση που έχουν προκαλέσει τα προβλήματα υγείας του προέδρου Αλί Μπονγκό, ο οποίος αναρρώνει το τρέχον διάστημα στο Μαρόκο.

Το διάγγελμα του προέδρου Μπονγκό για τη νέα χρόνια «ενέτεινε τις αμφιβολίες για το κατά πόσον ο πρόεδρος είναι σε θέση να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του αξιώματός του», δήλωσε ο υπολοχαγός Κέλι Όντο Ομπιάνγκ, ηγέτης του αυτοαποκαλούμενου Μετώπου των Δυνάμεων Αμύνης και Ασφαλείας της Γκαμπόν.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε νωρίτερα πως ακούγονταν πυρά στη Λιμπρβίλ.

Οι στρατιωτικοί, αφού κατέλαβαν τη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση περί τις 06:30 τοπική ώρα (07:30 ώρα Ελλάδας) ανέφεραν ότι έχει σχηματιστεί ένα «Εθνικό Συμβούλιο Παλινόρθωσης».

