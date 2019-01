Επιμένει η Τουρκία με νέα NAVTEX του Barbaros για την ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Καστελόριζο

Του Νίκου Μελέτη

Αποφασισμένη να δοκιμάσει τις αντοχές και τις ανοχές της Αθήνας είναι η Τουρκία, που ενώ έχει μπροστά της κρίσιμες διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ και την Ρωσία για το μέλλον της παρέμβασης της στην Συρία, συνεχίζει να προκαλεί ευθέως με παράνομες δραστηριότητες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Χθες, ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων, η Τουρκία εξέδωσε την δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες NAVTEX με την οποία αναγγέλλει σεισμογραφικές έρευνες του R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA και των συνοδευτικών σκαφών M/V TANUX-1 και R/V APOLLO MOON σε μια εκτεταμένη περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα, και φυσικά Οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ.

Η NAVTEX 0039/19 που εκδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής δεσμεύει την περιοχή αυτή για σεισμογραφικές έρευνες για τις 6 και 7 Ιανουαρίου, διάστημα στο οποίο είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καλυφθεί όλη αυτή η περιοχή για την πραγματοποίηση των ερευνών, αλλά στέλνουν το μήνυμα στην Αθήνα και δευτερευόντως στην Λευκωσία ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να προκαλέσει κρίση αμφισβητώντας εμπράκτως την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο σχεδιασμός της άσκησης η οποία αναγγέλθηκε και οι συντεταγμένες που δόθηκαν από τις τουρκικές Αρχές αποτυπώνουν και την ευρύτερη διεκδίκηση της Τουρκίας όπως αποτυπώθηκε στους χάρτες τους οποίους πριν μερικές εβδομάδες έφερε στο προσκήνιο ο τούρκος υπουργός Άμυνας Χ. Ακάρ (χάρτες του ναυάρχου Yayci) και ουσιαστικά προβλέπουν τη «διαγραφή» της ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας και τον διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

* Ο χάρτης του τούρκου ναυάρχου

Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι για μια ακόμη φορά δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την Αθήνα, ενώ η Τουρκία και στην προηγούμενη NAVTEX είχε υποστηρίξει ότι οι έρευνες αφορούν περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

TURNHOS N/W :0039/18 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date06-01-2019 14:21)

TURNHOS N/W :0039/18

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON FROM 060800Z JAN 19 TO 070700Z JAN 19 IN AREA BOUNDED BY;

35 50.00 N - 031 58.00 E

33 58.00 N - 031 58.00 E

33 58.00 N - 028 56.00 E

35 50.00 N - 028 56.00 E

5 NM BERTH REQUESTED.