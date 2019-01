Ντ. Τραμπ: Σκοτώθηκε ο επικεφαλής της επίθεσης στο πλοίο USS Cole

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο Τζαμάλ αλ Μπαντάουι, που θεωρείται ο «εγκέφαλος» της επίθεσης τον Οκτώβριο του 2000 εναντίον του πολεμικού πλοίου USS Cole, σκοτώθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

«Ο αξιοθαύμαστος στρατός μας απέδωσε δικαιοσύνη στους ήρωες που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην άνανδρη επίθεση εναντίον του USS Cole» ήταν το tweet που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Σκοτώσαμε τον επικεφαλής αυτής της επίθεσης, τον Τζαμάλ αλ Μπαντάουι» πρόσθεσε. «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μαχόμαστε εναντίον της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής τρομοκρατίας!» υπογράμμισε στο tweet.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!