Ισπανία: Κύμα αντιδράσεων για βίντεο της αντιπολίτευσης που εύχεται το θάνατο του Π. Σάντσεθ

Το Λαϊκό Κόμμα (PP) της Ισπανίας προκάλεσε σήμερα θύελλα αντιδράσεων στη χώρα και παραδέχθηκε ένα «λάθος», αφού ανήρτησε στο Twitter ένα βίντεο, όπου υπονοείτο ότι εύχεται τον θάνατο του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Αγανακτισμένη, η κυβέρνηση απάντησε, σε ένα δελτίο τύπου, ότι θα προσφύγει στις εισαγγελικές αρχές για να διαπιστωθεί εάν «αυτό το tweet συνιστά αξιόποινη πράξη κι εφόσον είναι, να ασκηθούν διώξεις σε βάρος των δραστών κι εκείνων που το αναπαρήγαγαν».

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε την παραμονή των Θεοφανείων, μια γιορτή πολύ δημοφιλή στην Ισπανία, καθώς είναι η ημέρα που τα παιδιά παίρνουν τα δώρα τους, τα οποία φέρνουν οι τρεις μάγοι κι όχι ο Άγιος Βασίλης, παρουσιάζεται ένα σκετσάκι, με πρωταγωνιστές έναν άνδρα και τον γιο του. Ο πατέρας διαβάζει τη λίστα των ευχών του γιου του, ο οποίος κάθεται στο γόνατά του.

«Η αγαπημένη μου τραγουδίστρια είναι η Έιμι Γουάινχαουζ και εσείς μου την πήρατε μακριά» λέει ο πατέρας, «ο αγαπημένος μου ηθοποιός είναι ο Ρόμπιν Ουίλιαμς και εσείς μου τον πήρατε μακριά. Ο αγαπημένος μου κωμικός είναι ο Τσικίτο ντε λα Καλθάδα και εσείς μου τον πήρατε μακριά». «Σας γράφω ένα νέο γράμμα για να σας πω ότι ο αγαπημένος μου πρωθυπουργός είναι ο Πέδρο Σάντσεθ».

