Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια - Αναφορές για πολλά θύματα

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αμερικανική αστυνομία για πρόσωπο που άνοιξε πυρ «ρίχνοντας πολλά θύματα κάτω» σε αίθουσα μπόουλινγκ στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης Τόρανς.

Η αστυνομία της πόλης συνέστησε στους κατοίκους να μην πλησιάζουν στην αίθουσα Gable House Bowl όπου, όπως διευκρίνισε, «ερρίφθησαν πυροβολισμοί».

Σύμφωνα με tweet της τοπικής αστυνομικής αρχής «υπήρξαν αναφορές πυροβολισμών και αρκετοί άνθρωποι που έχουν χτυπηθεί» στο «Gable House Bowl». Η αστυνομία εξακολουθεί να συνιστά στον κόσμο να μην προσεγγίζει την περιοχή.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τρεις άντρες νεκρούς από τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλούνται οι Los Angeles Times, πριν από τους πυροβολισμούς στο Gable House Bowl είχε σημειωθεί "άγριος τσακωμός".

Επίσης, όπως αναφέρει η standard ένας δημοσιογράφος ανέφερε ότι ένας άντρας του είπε ότι ο 31χρονος αδελφός του είχε πυροβοληθεί στο στήθος ενώ γιορτάζει τα γενέθλιά του. Ακόμα πως οι αστυνομικοί μιλούσαν για πολλούς ανθρώπους που πυροβολήθηκαν" και "τραυματίες από πυροβολισμούς".

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το 9news ένας μάρτυρας ο κ. Πέσεζ από το Σαν Πέδρο, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών εκείνη την ώρα, δήλωσε στους LA Times ότι με τους φίλους του έτρεξε στην περιοχή του μπαρ.



«Ακούσαμε ότι υπήρξε ένας μεγάλος αγώνας πριν από αυτό. Μόλις μπήκαμε στο μπαρ και πήραμε μόνο την κάλυψη γιατί μετά τον αγώνα ακούσαμε πυροβολισμούς». Ισχυρίζεται ότι είχαν κρυφτεί για περίπου 15 λεπτά, πριν ένας φρουρός τους βγάλει έξω από την πίσω πόρτα.

Ένας δημοσιογράφος της LA Times μοιράστηκε βίντεο από ανθρώπους που έκλαιγαν έξω από το σοκάκι, με ένα φωνάζοντας "είμαστε εδώ" καθώς αγκαλιάζονταν.

