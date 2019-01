Τουρκική άσκηση στο Καστελόριζο με την συνδρομή των… ΗΠΑ

Του Νίκου Μελέτη

Σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί η επιβεβαίωση και μάλιστα από τους ίδιους τους Αμερικανούς ότι το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS PORTER συμμετείχε κανονικά στην παράνομη άσκηση την οποία πραγματοποίησε χθες η Τουρκία στην περιοχή του Καστελόριζου.



Η άσκηση είχε αναγγελθεί στις 27 Δεκεμβρίου με την Navtex 1427/18 η οποία ανέφερε ότι «Διμερής ναυτική άσκηση θα διεξαχθεί από τουρκικές και συμμαχικές ναυτικές μονάδες στις 3 Ιανουαρίου» στην περιοχή η οποία αποτυπώνεται στον χάρτη και αφορά την θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου. Περιοχή στην οποία η ευθύνη για έκδοση NAVTEX ανήκει στην Ελλάδα και είναι περιοχή εντός του FIR Αθηνών και εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για Έρευνα και Διάσωση (SRR).



Το μεσημέρι της Πέμπτης το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες από την άσκηση όπου βεβαίως δόθηκε απάντηση στην αινιγματική αναφορά σε «συμμαχική ναυτική μονάδα», καθώς επρόκειτο για το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS PORTER.



Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας εμφάνισε το αμερικανικό σκάφος να πλέει μαζί με δυο τουρκικές φρεγάτες και ανέφερε ότι στην άσκηση πήρε μέρος ένα τουρκικό ελικόπτερο και δυο F-16.





Καθώς είχε προηγηθεί στις 20 Δεκεμβρίου πανομοιότυπη αναγγελία τουρκικής άσκησης και μάλιστα πολύ κοντά στις ακτές της Κύπρου με συμμετοχή «συμμαχικής ναυτικής μονάδας» και επίσης είχε υπάρξει δημοσίευση φωτογραφιών με το USS D.COOK, δημιουργούνται ερωτηματικά για την εκούσια υποβάθμιση αυτής της πρακτικής την οποία υιοθετεί η Τουρκία με την συνδρομή των ΗΠΑ.



Και στις δυο περιπτώσεις επιχειρήθηκε η υποβάθμιση της συμμετοχής αμερικανικού σκάφους σε τέτοιου είδους ασκήσεις οι οποίες αμφισβητούν ευθέως τις ελληνικές και κυπριακές αρμοδιότητες σε περιοχές όμως που συγχρόνως η Τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα των δυο χωρών.



Κατά την διεξαγωγή της άσκησης στην Κύπρο, η διαρροή που υπήρχε από την Λευκωσία ήταν ότι υπήρχε μόνο... συμβολική συμμετοχή δια της απλής επικοινωνίας του αμερικανικού αντιτορπιλικού με τα τουρκικά σκάφη (ενώ οι φωτογραφίες άλλα έδειχναν) και το ίδιο επιχειρήθηκε και χθες από πηγές του Υπουργείου Άμυνας.



Οι διαρροές αυτές μάλιστα έφθαναν στο σημείο να μιλούν για… «μονταζιέρα» της Τουρκίας ώστε να δικαιολογηθούν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με το USS PORTER να πλέει μαζί με τις τουρκικές φρεγάτες.



Όμως λίγη ώρα αργότερα σε μια όχι τυχαία κίνηση η Διοίκηση του 6ου Αμερικανικού Στόλου ανάρτησε φωτογραφία στο twitter όπου περιγράφεται η προσνήωση τουρκικού ελικοπτέρου SH-70 στο αμερικανικό αντιτορπιλικό USS PORTER, διαψεύδοντας έτσι και... επισήμως όσους επιχειρούσαν στην Αθήνα να υποβαθμίσουν η ακόμη και να διαψεύσουν το περιστατικό.







Η συμμετοχή αμερικανικού αντιτορπιλικού στην άσκηση που παράνομα έχει αναγγείλει η Τουρκία σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας και μάλιστα ακριβώς πάνω στο Καστελόριζο δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά και θα πρέπει αντί της σιωπής η Αθήνα να απαιτήσει εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά, ώστε να αποτραπεί η προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλλει τετελεσμένα στην περιοχή του Καστελόριζου και μάλιστα με αμερικανική «βούλα».

Η Τουρκική NAVTEX:



TURNHOS N/W : 1427/18

MEDITERRANEAN SEA

BILATERAL NAVAL EXERCISE WILL BE CONDUCTED BY TURKISH AND ALLIED NAVAL UNITS ON 03 JAN 19 FROM 0300Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

35 53.22 N - 028 28.55 E

35 53.22 N - 030 27.14 E

34 40.00 N - 030 27.14 E

34 40.00 N - 028 28.55 E

CAUTION ADVISED.

CLICK TO SEE ON THE MAP